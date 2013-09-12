Современный художник Эрик ван Хоув сделал из двигателя Mercedes V12 произведение искусства, собрав его из 53 различных материалов. Художник разобрал двигатель (465 деталей, без учета болтов и гаек) и отправил в Марокко, где 35 лучших мастеров создали реплики каждой составляющей агрегата.Все детали были изготовлены вручную. При этом были использованы: древесина разных пород деревьев, перламутр, медь, никель, красная медь, кованая сталь, алюминий, серебро, олово, кости, кожа и рога коров, баранов и коз, малахит, агат и прочие оригинальные материалы.Работа над созданием запчастей двигателя и его окончательная сборка заняли около 9 месяцев. Естественно, мотор не работает в привычной ему сфере, а лишь служит предметом обстановки.