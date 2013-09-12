Иллюстративное фото www.yandex.kz Иллюстративное фото www.yandex.kz В Актобе выдавали водительские права лицам, состоящим на учете в наркологических и в психоневрологических диспансерах. Им фактически противопоказано управление транспортными средствами. В связи с чем, по данным надзорного органа, для принятия мер в отношении виновных должностных лиц в адрес руководства ДВД Актюбинской области и ГУ «Управление здравоохранения» Актюбинской области внесены представления. В настоящее время виновные должностные лица привлечены к ответственности. Органами дорожной полиции принимаются меры по внесению исковых заявлений для признания недействительными водительских удостоверений, отметили прокуроры. Основанием явилось заключение органов здравоохранения, согласно которому, водительские удостоверения управлением дорожной полиции были выданы с нарушением. Однако данный факт не освобождает дорожную полицию от ответственности, так как они являются уполномоченным органом в выдаче водительских прав.