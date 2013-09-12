Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz Иллюстративное фото с сайта images.yandex.kz При допросе 25-летний житель Атырау признался, что хотел получить 1 млн тенге похитив 8-летнего ребенка, сообщили в областном департаменте со ссылкой на МВД РК. Напомним, что в начале сентября в центре Атырау водитель «Фольксваген - Пассат» пытался забрать мальчика силой, но ему этого не удалось. Как стало известно, у этого парня оказались крупные долги по банковским кредитам, что, скорее всего, толкнуло его к противоправным действиям. На сегодня подозреваемый находится в изоляторе временного содержания УВД города Атырау. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК - «Похищение человека».