Мажилис принял в работу законопроект, который повысит налог на транспорт с объемом двигателя от 3 до 4 л. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Мажилисмены на пленарном заседании постановили рассмотреть несколько законопроектов, которые касаются налогового и бюджетного законодательства. Как сообщали Авто@Mail.Ru, налоги на автомобили с объемными двигателями могут повыситься весьма существенно. Налоговая ставка на автомобили с объемом двигателя от 3 000 до 3 200 см? составит 35 МРП, двигатели объемом 3 200–3 500 см? будут облагаться налогом 46 МРП, а автомобили с мотором от 3 500 до 4 000 см? — 66 МРП. Согласно действующему законодательству, все автомобили с объемом двигателя от 3 000 до 4 000 см? имеют налоговую ставку 15 МРП.