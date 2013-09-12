Иллюстративное фото с сайта azh.kz Иллюстративное фото с сайта azh.kz Боксеры  Атырау вернулись из Грозного, где приняли участие в пятом международном турнире, посвященном памяти бывшего президента Чеченской Республики Ахмада КАДЫРОВА. Только одному боксеру удалось выйти в финал турнира, сообщили в областной федерации бокса.  Рашид САЛАУАТОВ в весе до 49 кг дошел до финала. В упорной схватке, в финале наш спортсмен проиграл по очкам титулованному чемпиону России. Помимо «серебра» боксер получил денежный приз в 2 тыс. долларов. Кстати, выиграй он «золото», эта сумма увеличилась бы в пять раз - до 10 тыс. долларов