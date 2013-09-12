Фото news.ivest.kz Фото news.ivest.kz В ЗКО отряд из представителей дорожной и патрульной полиции задержал угонщика автомобилей. Полиция Теректинского РОВД установила, что 33-летний житель города Аксай на угнанной в поселке Зачаганск автомашине Nissan Sunny двигался в сторону Уральска из Подстепного. Требованиям дорожных полицейских остановиться мужчина не подчинился, началась погоня на высоких скоростях. Уже в Уральске автомобиль занесло на повороте, и мотор заглох. После задержания выяснилось, что у угонщика не было водительских прав, а к тому же он был в нетрезвом состоянии. В пресс-службе ДВД отметили, что деятельность новой службы «универсальный полицейский» помогла избежать более тяжких преступлений. Как сообщали Авто@Mail.Ru, недавно в Казахстане дорожная полиция официально стала частью административной полиции. Вместе с тем на улицах должны появиться универсальные отряды полицейских, которые будут совмещать функции дорожных инспекторов и патрульных. Источник: auto.mail.ru