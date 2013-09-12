Пастора арестовали за попытку сжечь три тысячи томов Корана
Фото: Bill Pugliano / Getty Images / AFP Полиция города Малберри во Флориде арестовала американского пастора Терри Джонса, известного своими акциями по сожжению Корана. Как сообщает Associated Press, на этот раз проповедник пытался сжечь 3 тысячи экземпляров священной книги. Джонс был арестован после того, как полиция остановила его фургон, который был заполнен экземплярами Корана, залитыми керосином. Как объяснил Джонс на своем сайте, в общей сложности он собирался сжечь 2998 книг — по одной на каждую жертву терактов 11 сентября 2001 года. Пастор также пояснил, что не имеет ничего против мусульман: его беспокоит жестокость ислама. Пастору предъявлены обвинения, однако какие именно, пока не сообщается. Флоридский пастор Терри Джонс известен своими антиисламскими настроениями. Впервые он заявил о своем намерении сжечь Коран в 2010 году, а в марте 2011 года осуществил задуманное. После этого суд запретил Джонсу в течение трех лет приближаться к мечетям. Однако весной 2012 года он снова сжег несколько экземпляров Корана, а также изображения пророка Мухаммада. Осенью 2012 года Джонсу было отказано во въезде в Германию и в Канаду, где он собирался принять участие в показе и публичном обсуждении антиисламского фильма «Невинность мусульман». Этот фильм, выпущенный к годовщине терактов 11 сентября, рассказывает альтернативную историю пророка Мухаммада и содержит насмешки над мусульманами. Снятый в США фильм, хотя и не вышел в широкий прокат, привел к массовым протестам в арабских странах и нападениям на американские представительства. Источник: lenta.ru