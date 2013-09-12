Фото: PressFoto Фото: PressFoto Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи подписал закон, согласно которому теперь будет разрешено назначать детям лекарства с марихуаной. Об этом сообщает CNN. Теперь врачи смогут назначать детям таблетки, капсулы, капли и сиропы с марихуаной. Сторонники закона надеются на то, что это расширит возможности медиков. Тем не менее, назначение препаратов с марихуаной должно быть одобрено как лечащим врачом, так и психиатром. Кроме того, на употребление этих лекарств должны будут дать согласие родители ребенка. Новый закон также отменяет ограничение на количество видов марихуаны, которые можно легально выращивать в штате, отмечает Associated Press. Ранее существовало разрешение на культивирование только трех сортов. Во многих американских штатах разрешено употребление марихуаны в составе различных медицинских препаратов. Как правило, она используется как обезболивающее средство. В частности, лекарства с марихуаной считаются полезными при раковых заболеваниях и при рассеянном склерозе. Источник: lenta.ru