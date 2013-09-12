Папе Римскому подарили 20-летний «Рено»
Фото: AFP Итальянский священник Ренцо Дзокка (Renzo Zocca) подарил папе Римскому Франциску подержанный автомобиль Renault 4. Как сообщает Сatholic News Agency, он сделал это, потому что понтифик ранее призвал католическое духовенство быть более скромными. По словам Дзокки, папа с благодарностью принял автомобиль. Когда священник привез «Рено» к резиденции папы в субботу, 7 сентября, Франциск сам сел за руль и поехал на нем на следующую запланированную встречу. Понтифик объяснил, что водил машину этой же модели в Аргентине и она никогда его не подводила. Автомобиль Renault 4, подаренный папе, имеет пробег примерно 300 тысяч километров, отмечает BBC News. Он был собран около 20 лет назад. Священник Дзокка объяснил, что хотел сделать папе Римскому подарок и посчитал, что наилучшим вариантом будет его старый автомобиль. По его словам, к такому решению он пришел, размышляя о словах понтифика о необходимости создания «церкви для бедных». Священник был очень удивлен, когда ему позвонили от папы и сказали, что он принимает подарок. Renault 4 производился в 1961— 1994 годах. Это была одна из самых популярных моделей городских автомобилей. Всего было продано 8 миллионов таких машин. Папа Римский неоднократно призывал священников быть скромнее. В частности, он советовал отказываться от дорогих лимузинов. Понтифик демонстрировал и личную неприхотливость: так, он решил жить в более скромной резиденции в Ватикане, отказался от папского трона и заменил его обычным креслом. Кроме того, в первой своей поездке за пределы Рима он перемещался не на бронированном «папамобиле», а в полностью открытой машине. Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, избранный понтификом в марте, стал первым иезуитом и латиноамериканцем на Святом престоле. Он взял себе имя в честь святого Франциска Ассизского, который был известен своим аскетизмом и основал нищенствующий орден францисканцев. Источник: lenta.ru