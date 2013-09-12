В июле банки выдали на покупки свыше 200 миллиардов тенге Потребкредиты держат высокий темп. В июле объем банковских займов населению на потребительские цели вырос на 4,9% (на 90 миллиардов тенге)и достиг 1,9 триллионов тенге.Самый высокий рост в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях - 6%. Более трети потребкредитов выдано в Алматы – 36,9% от всего объема.