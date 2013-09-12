По данным областного суда, гражданка обратилась в суд с иском об установлении факта, имеющего юридическое значение. В заявлении женщина указала, что когда-то поступила на работу сторожем в Курмановский совхоз. При заполнении трудовой книжки специалист отдела кадров ошибочно указала ее день рождения «22.06.1656 год». Хотя, как настаивала женщина, по свидетельству о рождении ее день рождение «26.05.1956 год». Данное нарушение препятствует выходу на пенсию, она просит суд установить факт, имеющий юридическое значение, сообщили в облсуде. Гражданское дело рассмотрено и иск удовлетворен. Решение не вступило в законную силу.