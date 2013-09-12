Фото: Eric Thayer / Reuters Фото: Eric Thayer / Reuters Вице-премьер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артур Агабекян сообщил о намерениях некоей итальянской компании шить на территории НКР заказы для модного дома Versace. Об этом сообщает NEWS.am. Представители данной компании, по словам Агабекяна, 11 сентября прибудут в Степанакерт (столицу Нагорного Карабаха), чтобы ознакомиться с условиями работы. «Мы готовы предоставить им территорию в 3,5 тысячи квадратных метров в здании бывшего карабахского шелкокомбината, где уже работают четыре компании легпрома», — заявил чиновник, добавив, что на территории комбината правительство НКР планирует создать кластер легкой промышленности. Официальных комментариев от итальянского модного дома в связи с этим не поступало. Между тем заявлением Агабекяна заинтересовался МИД Азербайджана. Ведомство в настоящее время проверяет информацию о намерениях итальянской компании начать работу в Карабахе (данную территорию власти республики считают «оккупированной» армянами). Об этом 1news.az сообщил официальный представитель МИДа Эльман Абдуллаев. По его словам, соответствующие поручения уже даны посольству Азербайджана в Италии. В свою очередь, глава «Организации освобождения Карабаха» (ООК) Акиф Наги предложил закрыть все магазины Versace в Азербайджане, в случае, если информация о пошиве коллекций модного дома в НКР подтвердится. «Мы должны продемонстрировать нашу принципиальную позицию всем зарубежным компаниям, которые пытаются установить отношения с сепаратистским режимом», — цитирует его слова портал Haqqin.az. Дом моды Versace был основан в 1978 году Джанни Версаче. Его сестра Донателла руководит бизнесом с 1997 года. Источник: lenta.ru