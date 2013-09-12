Иллюстративное фото с сайта www.medweb.ru Иллюстративное фото с сайта www.medweb.ru В Актобе стартовал проект по пропаганде органного донорства. Министерство здравоохранения совместно с общественным объединением "Защита прав медицинских работников" призывают актюбинцев к добровольному донорству. Для того  чтобы убедить хотя бы малую часть общества в пользе и актуальности развития донорства в Казахстане и изменить отношение к этой теме, в Актобе 13 сентября состоится круглый стол организованный  ОО "Защита прав медицинских работников". К участию приглашены представители сферы здравоохранения, духовенства, психологи, а также пациенты, нуждающиеся в донорских органах, сообщает корреспондент «Мой ГОРОД». В Казахстане ежегодно около 4000 человек нуждается в пересадке тех или иных органов. Сегодня более 3 000 пациентов нуждаются в пересадке донорской почки, 1 146 больных ожидают сердце, около 1 000 казахстанцам необходима трансплантация печени, 233 пациента ожидают поджелудочную железу, 235 больным необходима пересадка легкого, комплекс сердце-легкое ожидают 314 пациентов. В Казахстане трансплантацией органов занимаются 6 клиник.  С начала текущего года ими было произведено 55 операций по пересадке почек от живого донора. Могли бы и больше, однако проблема заключается в острой нехватке  донорских  органов, рассказали в ОО «Защита прав медицинских работников». Государство выделяет квоты на такие операции, но общество пока не готово отдавать, завещать свои органы  или давать согласие на изъятие органов умершего родственника, заключили в ОО. Ежегодно из-за острой нехватки донорских органов в Казахстане умирает до 80 человек. Между тем органы одного человека могут спасти жизнь 5-7 человек, ожидающих пересадки.  