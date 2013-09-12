фото с сайта zerkalo.az фото с сайта zerkalo.az Власти Казахстана поддерживают инициативу передачи химического оружия Сирии под международный контроль, а также выступают за присоединение Сирии к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. «Казахстан призывает власти Сирии принять меры для реализации инициативы в тесном взаимодействии с международными партнерами. Данный шаг станет реальной предпосылкой для решения продолжительного и кровопролитного конфликта в Сирии в рамках диалога», - говорится в заявление Министерства иностранных дел Казахстана. Также в сообщении отмечается, что объективная оценка кризисной ситуации в Сирии может быть дана только на основании окончательных выводов экспертов ООН. При этом власти Казахстана продолжают выступать за скорейшее проведение международной конференции "Женева-2" по урегулированию конфликта в Сирии.