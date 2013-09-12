Фото today.kz Фото today.kz В топ-800 лучших вузов мира по версии британского исследовательского агентства QS вошли семь учебных заведений Казахстана, сообщает Today.kz. Самую высокую позицию списка занимает Казахский национальный университет имени аль-Фараби, которому отвели 299-ю позицию рейтинга. В 700 лучших вузов попали Казахстанско-Британский технический университет и Южно-Казахстанский государственный университет. Места ниже 700-го заняли КазУМОиМЯ имени Абылай хана, КазНПУ имени Абая, КазНТУ и КазАТУ имени Сейфуллина. Рейтинг лучших вузов мира составляется на основе шести критериев: репутации в академической среде, цитируемости публикаций сотрудников вуза, соотношения числа преподавателей и студентов, отношения работодателей к выпускникам и численности иностранных преподавателей и студентов.