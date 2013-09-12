Иллюстративное фото с сайта zlatosfera.ru Иллюстративное фото с сайта zlatosfera.ru В 12 мечетях Атырауской области будут использованы компьютерные программы, посредством которых будут вестись трансляции намазов и проповедей, сообщил главный имам Атырауской областной мечети Амантай САДИЕВ. Центральный сервер будет находиться в главной мечети области «Имангали». Именно оттуда имамы смогут напрямую обратиться к сотням тысяч верующих. Предусмотрена и обратная связь. Любой пришедший в это время в мечеть сможет обратиться не только к имамам, но и профессиональным теологам - Недавно мы пригласили известных теологов и имамов  из других областей.  На это, безусловно, необходимы средства. Как продвижение новых технологий: установление прямых включений с мечетями области, так и обеспечение прибывших специалистов оплачивается из фонда «Зекет», - сказал Амантай САДИЕВ. На данный момент идут пусконаладочные работы по установке компьютерных программ, и уже через неделю через Skype  будут вестись прямые трансляции. Инициативой главного имама области заинтересовались в верховном муфтияте. И предложили всем областям рассмотреть такую технологию. В свою очередь, интерес к живому общению через социальную сеть проявили мечети западного Казахстана. Имамы  Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областей изъявили желание также слушать проповеди высокообразованных имамом и теологов, работающих на территории Атырауской области.  