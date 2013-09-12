фото с сайта lg-news.net фото с сайта lg-news.net Стоимость газа в Казахстане сильно разнится по областям, а в некоторых регионах она превышена на 300%. Об этом говорится в депутатском запросе мажилисмена Талгата Ергалиева, с которым он обратился к премьер-министру страны. По данным Ергалиева, «в ЮКО тариф на газоснабжение составляет 22,9 тенге за кубометр, в Алматинской области - 21,76 тенге, в Костанайской области - 18,6 тенге… Стоимость газа в Костанайской области дороже, по сравнению с соседней Актюбинской областью, в 8 раз. Жители Костанайской области вынуждены платить за отопление более 106 тенге в месяц, что вдвое, а с учетом северного расположения области - втрое, превышает средние затраты жителей республики на отопление». Тогда как, согласно закону о естественных монополиях и регулируемых рынках, субъект естественной монополии обязан предоставлять равные условия потребителям регулируемых услуг (товаров, работ), в том числе равные условия доступа к регулируемым услугам (товарам, работам). Депутат напомнил, что Казахстан по запасам природного газа занимает одно из ведущих мест в мире. При этом цены в отдельных областях сопоставимы с ценами стран, импортирующих природный газ. «Тогда как в Казахстане вместо снижения стоимости газа за счет модернизации газопроводных сетей, совершенствования механизма поставки газа, внедрения новых технологий, стоимость газа в некоторых регионах повышена на 300%», - отмечает мажилисмен. Огромная разница в цене на газ между регионами, по его мнению, «создает неравные условия для развития бизнеса, так как бизнес, ориентируясь на низкие цены на газ, стремится новые производства размещать в тех регионах, где цена на газ ниже». Ергалиев считает, что прекращение с начала 2013 года субсидирования цены природного газа в итоге может привести к еще большему росту тарифов. В своем запросе депутат просит премьера «рассмотреть возможность снижения стоимости газа для населения путем выравнивания стоимости газа по регионам, либо найти другие альтернативные способы решения данной проблемы». Источник: today.kz