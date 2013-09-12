Фото today.kz Фото today.kz Депутат мажилиса от фракции коммунистов Турсунбек Омурзаков обратился с запросом к премьер-министру Казахстана Серику Ахметову, сообщает Today.kz. В своем запросе мажилисмен обратил внимание премьера на низкий уровень доходов казахстанцев. По словам Омурзакова, в стране сформировался слой населения, который он назвал «работающие бедные». «Сегодня около 8% домохозяйств имеют среднемесячные доходы менее 15 тысяч тенге на человека. Главную причину неравенства доходов населения составляют перекосы в уровне заработной платы. Низкие заработные платы приводят к появлению такой категории людей как «работающие бедные». Наряду с созданием новых рабочих мест политика преодоления бедности должна основываться на увеличении заработной платы. В распоряжении государства имеется ряд инструментов для борьбы с неравенством в оплате труда», - говорится в запросе. Депутат предлагает принять ряд мер для борьбы с экономическим неравенством. В частности, он просит рассмотреть возможность увеличения базового должностного оклада на 15 процентов с 2014 года, а также периодичности выплаты зарплат до двух раз в месяц. Кроме этого, Омурзаков высказался против практики рассчитывать минимальную заработную плату исходя их прожиточного минимума. Это «не соответствует современным реалиям и требованиям жизни», считает мажилисмен.