фото с сайта net.ua фото с сайта net.ua Житель Казахстана по имени Василий обратился к министру финансов РК Болату Жамишеву с просьбой оказать ему финансовую поддержку для оплаты кредита. Свою просьбу он высказал на официальной блог-платформе министра, передает Today.kz. «Здравствуйте, почему, по данным статагентства РК, средняя зарплата в РК 113 000, а в реальности ЧС РК зарплата 55 000, в других бюджетных организациях 45 000. Из-за такой низкой зарплаты люди и я, в том числе вынуждены брать кредиты, чтобы оплатить коммунальные услуги. Многим не вовремя и не в полном объеме выплачиваются зарплаты, из-за чего банки начисляют штрафную пеню. Почему работодатели за это не несут никакой ответственности? У меня из-за вышеуказанных причин накопились огромные долги по кредитам. Прошу Вас оказать мне разовую финансовую помощь для погашения накопившихся долгов. Заранее спасибо», - говорится в обращении казахстанца. Однако Жамишев в данной просьбе отказал. «В соответствии с Положением о Министерстве финансов РК, утвержденным постановлением правительства РК от 24 апреля 2008 года № 387, рассмотрение вопроса, изложенного в Вашем обращении, не входит в компетенцию Министерства финансов», - говорится в ответе министра.