фото с сайта 86.mchs.gov.ru фото с сайта 86.mchs.gov.ru С 12 по 14 сентября в Южной столице на стадионе «Динамо» будет проходить Открытый летний чемпионат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту «Алматы-2013», передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города. «Данный чемпионат проводится с целью дальнейшего развития и популяризации пожарно-спасательного спорта, повышения спортивного мастерства пожарных-спасателей, выполнения и подтверждения спортивных разрядов и нормативов», - рассказали в пресс-службе. В соревнованиях участвует 21 спортивная команда, представляющая все области Республики Казахстан. В процессе проведения чемпионата будет организована работа по разъяснению правил поступления в Кокшетавский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, осуществляющий подготовку специалистов в области ЧС.