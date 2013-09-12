В ЗКО полным ходом идет вербовка ребят на службу по контракту. - В соответствии с законом «О воинской службе», мы производим набор на воинскую службу по контракту, - рассказал замначальника департамента по делам обороны по ЗКО Муратбек САРСЕНГАЛИЕВ. - Главное условие для потенциальных контрактников: они должны пройти срочную воинскую службу или месячные курсы на возмездной основе, то есть на службу по контракту принимаются ребята, которые уже имеют пусть и небольшой, но опыт. Кроме службы, контрактников проверяют по психотесту и выявляют судимость, также они проходят медицинское освидетельствование и спецпроверку через КНБ. Уральцев набирают в четыре казахстанских города - это Атырау, Актау, Капшагай и Талдыкорган. - Денежное содержание контрактников начинается от 60 тысяч тенге, далее к этой сумме прибавляется за должность, воинское звание, стаж работы и другие надбавки, - продолжает Муратбек САРСЕНГАЛИЕВ. - Кроме того, им предоставляется ряд социальных льгот. Например, тем, кто не имеет жилья, выплачивается определенная сумма для аренды. В каждом городе сумму разная. В Актау льгота на аренду жилья составляет 35 тысяч тенге в месяц на каждого члена семьи, в Атырау - 23 тысячи, в Талдыкоргане и Капшагае - около 13 тысяч тенге. Конечно, ребятам, у которых нет семьи, сложнее, но чаще всего они снимают квартиры совместно. Если вас признали военнослужащим по контракту, вам выплачивается сумма на переезд. Как выяснилось, в остальном у контрактников такие же условия, как и у многих других - это оплачиваемый трудовой отпуск (выплачивается 2 должностных оклада), санитарно-курортное лечение и при необходимости материальная помощь. Между прочим, в Актау один год службы считается за полтора. В первый раз контракт с военнослужащим заключается на три года, дальше больше. А если вы отслужили больше 8 лет, то можете обучаться в вузах Казахстана со скидкой. 50% от стоимости вашего обучения возьмет на себя министерство обороны. Причем, учиться можно по любой специальности. - Набираем мы и девушек, - говорит замначальника ДО. - Сейчас уже набрали четверых. К девушкам у нас требования чуть мягче, не требуем военного билета за предыдущую службу. Чаще всего девушек берут на должность делопроизводителей. А вот соцльготы для них такие же, как и для молодых людей. Кстати, на службу по контракту охотно берут мужчин до 35 лет, хотя можно и до 42, то есть за 5 лет до предполагаемого выхода на пенсию.