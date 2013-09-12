Иллюстративное фото с сайта avtomotospec.ru Иллюстративное фото с сайта avtomotospec.ru В соответствии с Указом президента Республики Казахстан сменились председатели районных и городских судов Актюбинской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Так, по данным областного суда, председателем Айтекебийского районного суда назначен АБДИРОВ Асхат Амантаевич с освобождением от должности председателя Кобдинского районного суда. Председателем Кобдинского районного суда стал АНАРБАЕВ Абитхан Темирбаевич. Между тем, как сообщили в облсуде, председателем Мартукского районного суда назначен ДУЙСЕН Максат Кудайбергенулы (ранее занимал должность с судьи суда №2 г.Актобе), а председателем Мугалжарского районного суда назначен ТАСЫМБЕТОВ Сейфулла Закарияулы (ранее занимал должность председателя Айтекебийского районного суда). В свою очередь, председателем суда №2 г.Актобе назначен БАЛМУХАНОВ Айсултан Жабаевич, ранее занимавший должность председателя Мугалжарского районного суда. Также были назначены новые судьи суда г.Актобе: АБДРАЕВА Айна Нурлановна, АБУБАКИРОВ Галимжан Елкеевич, СУХАНОВА Гулдана Ибраевна.  Судьей специализированного административного суда г.Актобе назначен ТОЙБАЗАР Мухтар Тойбазарулы, судьей специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области стала ИМАНТАЕВА Айнур Аманжановна; судьей Байганинского районного суда назначена БИСЕНАЛИНА Алия Мухитовна. Айдар БАЙЖАНОВ