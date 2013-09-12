В Атырау люди с ограниченными возможностями пикетировали  областной акимат с требованием оградить их от бюрократии, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» Группа инвалидов по зрению  собралась у здания областного акимата с требованием облегчить жизнь индивидуальных помощников, закрепленных за людьми с ограниченными возможностями. По словам возмущенных, они могут лишиться своих сопровождающих  из-за усложнения процедуры оформления бумаг. Напомним, что труд  индивидуального помощника государством оплачивается. Сумма составляет  216 тенге в час, однако теперь помощники могут остаться и без этих денег.  Раньше для того чтобы сопровождающий, а это, как правило, члены семьи,  получил положенные деньги без проблем, требовалось заполнить минимум  бумаг.  Это ежемесячный отчет о проделанной работе, где требовалось просто указать места, в которых побывал инвалид. Но с нового года процедуру оформления бумаг усложнили в разы, и теперь получить положенную оплату невозможно. В итоге слабовидящие остались без своих помощников. Инвалидов принял у себя заместитель акима области Шынгыс МУКАН, который, в свою очередь, успокоил негодующую толпу. - Уже в ближайшее время будет создана областная комиссия, которая разберется в сложившейся  ситуации. И я думаю, что вопрос разрешится в положительную сторону, - заключил Шынгыс МУКАН.