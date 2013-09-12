В Уральске прошла необычная выставка

12 сентября в ДК "Молодежи" по улице Гагарина прошел областной конкурс поделок, сделанных руками людей с ограниченными возможностями. На конкурс приехали люди со всей области. Они представили на суд зрителей свои творения. 7-летняя Анжелика КУДРЯКОВА самая юная участница конкурса. Она занимается бисероплетением больше года. - У Анжелы слабое зрение, один глаз совсем не видит, а второй только на 50 %, - говорит мама Ольга ПОЛЯКОВА.- Мы занимаемся В ЦВРе, и в городском конкурсе заняли 1 место. После чего нас пригласили сюда. Удивительной красоты сундуки и шкатулки, а также различного рода скульптуры делает парень из Жангалинского района Жангали САПИЕВ. Жангали плохо слышит. Заниматься резьбой по дереву он начал с 12 лет. Сейчас ему 23, но любимое дело он не бросает. По словам друга, Жангали никто не учил, всему, что он умеет, парень научился сам.