Убийство произошло примерно в 16 часов. Территория ограждена, на место приехала "скорая" и работают криминалисты. На вид убит мужчина лет 25-30. Очевидцы рассказали, что они видели, как подъехала черная легковая машина, потом услышали выстрелы, а после увидели труп. Изначально была информация, что в мужчину стреляли из травматики, но на месте убийства были найдены гильзы от огнестрельного оружия. По последней информации после ЧП в областную клиническую больницу,в хирургию, доставили несколько пострадавших, с ножевыми ранениями. Полиция пока никаких комментариев не дает. Фото