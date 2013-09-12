erlan bazarbaevЕрлан Ануарбекович родился в Восточном Казахстане в 1966 году. Окончил экономический факультет КазСХИ, Талдыкурганский юридический институт. В органах финансовой полиции работает с 1998 года, заместителем ДБЭКП по ЗКО — с августа 2012 года. Базарбаев курирует выявление экономических и финансовых преступлений. Женат, воспитывает троих детей. Замначальника департамента ответит на вопросы посетителей портала «Мой ГОРОД» 16 сентября. Вопросы можно оставлять внизу текста в комментариях. Просьба вписать электронные адреса для уточнений вопросов.