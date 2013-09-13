Иллюстративное фото с сайта uralpolit.ru Иллюстративное фото с сайта uralpolit.ru По сообщению областного департамента финансовой полиции, аналитиками был проведен анализ госзакупок. В частности, был сделан мониторинг в областном управлении сельского хозяйства. Согласно годовому плану госзакупок на 2013 год, управление сельского хозяйства Атырауской области намеревалось приобрести 55 885 ушных бирок для КРС стоимостью 192 тенге за штуку. Общая сумма - 10,7 млн тенге. Как доказали в финполе, подобные бирки можно было купить за меньшую сумму, по 150 тенге. Благодаря стараниям финпола, местный бюджет сэкономил 2,4 млн тенге. В итоге управление сельского хозяйства пересмотрел план закупок. Напомним, что до этого финпол предотвратил покупку жилых квартир по завышенным ценам для сотрудников Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова.  