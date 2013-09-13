Иллюстративное фото с сайта mln.kz Иллюстративное фото с сайта mln.kz Финпол расследует уголовное дело в отношении должностных лиц акимата Актюбинской области и руководства ТОО «Мас-Так», совершивших хищение бюджетных средств на сумму 205 млн тенге при строительстве детской больницы,  передает bnews.kz. Об этом на заседании Общественного совета по вопросам противодействия коррупции и теневой экономике при АБЭКП РК сказал Марат СЕКСЕМБАЕВ. По его словам, должностные лица акимата Актюбинской области и руководство ТОО «Мас-Так» путем завышения сметной стоимости разработки проектно-сметной документации по объекту «Строительство многопрофильной детской больницы на 200 коек в г. Актобе», возводимому в рамках госпрограммы «100 школ, 100 больниц», совершили хищение бюджетных средств на сумму более 205 млн тенге. Аналогичное нарушение вышеуказанные должностные лица совершили при реализации госпрограммы «Ак булак», подписав фиктивные акты выполненных работ по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений на р. Илек г. Актобе», тем самым причинив ущерб государству на сумму более 110 млн тенге. Кроме того, как рассказал М. СЕКСЕМБАЕВ, осужден начальник отдела ЖКХ акимата г. Костанай А. МАКЛЮК, который незаконно подписал акты выполненных работ по строительству 6 объектов, реализуемых в рамках госпрограммы «Доступное жилье-2020».