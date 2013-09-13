фото с сайта telegrafist.org Нурсултан Назарбаев обсудил с председателем Агентства по делам государственной службы Алиханом Байменовым основные направления деятельности агентства и аспекты сформированной казахстанской модели государственной службы, сообщает Today.kz. Президент Казахстана отметил, что одним из основных этапов реформы государственной службы стало создание корпуса «А» и соответствующего качественного кадрового резерва. Но, несмотря на высокую оценку казахстанской модели госслужбы международными экспертами, Назарбаев раскритиковал методы повышения квалификации госслужащих. "В областях имеются региональные центры обучения государственных служащих, которые подчинены местным акиматам, не осуществляющим должный контроль над их деятельностью. Еще одно направление, требующее внимания, - это обучение и повышение квалификации государственных служащих за рубежом. Вместо отправки подготовленных людей, имеющих необходимый объем знаний, туда направляются лица, многие из которых не владеют английским языком. В результате они не усваивают материал и не могут перенять соответствующий опыт. Из бюджета для этих целей выделено 170 млн тенге, а результата нет", - сказал глава государства. Также президент РК поручил агентству и Министерству образования и науки обратить пристальное внимание на методы подготовки госслужащих в вузах страны. По словам Назарбаева, в университетах в большинстве своем преподают предметы по экономике и праву, тогда как практика госслужбы включает в себя знание более широкого круга вопросов. Помимо этого, глава государства отметил важность более эффективной ротации госслужащих между центральными и местными органами власти. "Это очень важная и хорошая практика, поскольку, не зная вопросов регионального характера, как человек может работать в центре? Но зачастую местные власти не заинтересованы в создании соответствующих условий для привлечения подготовленных кадров. За этим процессом надо тщательно следить", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев. В свою очередь, Байменов сообщил о выполнении поручений по дальнейшей модернизации госслужбы и существенному сокращению числа политических госслужащих. "В целях дальнейшего формирования новой модели казахстанской государственной службы был принят закон, а также 12 указов и целый ряд нормативно-правовых актов правительства и агентства. Согласно Вашей установке, нами был проанализирован опыт ведущих стран мира, и сегодня, по мнению международных экспертов, в Казахстане сформировалась собственная уникальная модель государственной службы", - сказал председатель агентства. В конце встречи глава государства дал ряд конкретных поручений для улучшения качества госуслуг и обучения госслужащих для повышения эффективности работы государственного аппарата.