фото с сайта od.cominformua.com фото с сайта od.cominformua.com Минздарва Казахстана предложил запретить табачным компаниям рекламировать себя через спонсорство, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК. «С целью сокращения числа курильщиков и снижения распространенности неинфекционных заболеваний законопроектом предлагаются меры по совершенствованию законодательства. Согласно Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, предлагается запретить спонсорство табачных изделий», - говорится в сообщении. Как пояснили представители ведомства в ходе презентации поправок в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», производители табачной продукции, занимаясь спонсорством, не должны извлекать при этом для себя выгоду в виде саморекламы.