фото с сайта locman.kz фото с сайта locman.kz Указами главы государства назначены новые дипломатические представители республики в посольствах Швеции, Бразилии, Аргентине и Чили, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Швеции назначен Дастан Елеукенов. Ранее эту должность по совместительству занимал посол Казахстана в Великобритании и Северной Ирландии Кайрат Абусеитов. Помимо этого, Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Бразилии, а также по совместительству в Аргентине и Чили был назначен Бакытжан Ордабаев. Кроме того, в связи с истечением срока полномочий от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета был освобожден Алтай Зейнельгабдин. По указу президента на его место была назначена Айгуль Мухаметкарим.