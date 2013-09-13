фото с сайта aktau-site.ru фото с сайта aktau-site.ru Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках участия в заседании Совета глав государств-членов ШОС встретился с главой Иран Хасаном Рухани, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. На встрече стороны затронули перспективы активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной сферах. «Казахстан и дальше готов принимать активное участие в разрешении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Кроме того, мы заинтересованы в развитии нашего взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности осуществления железнодорожных перевозок», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Хасан Рухани, в свою очередь, также отметил, что Казахстан является важным партнером Ирана. «У нас имеется огромный потенциал взаимного сотрудничества. Нам очень важно развивать не только двусторонние торгово-экономические связи, но и взаимодействие наших стран в области культуры», - отметил Президент Ирана.