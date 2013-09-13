фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-служба главы государства. Президенты обсудили актуальные аспекты сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной областях. Нурсултан Назарбаев и Алмазбек Атамбаев также затронули вопросы региональной безопасности. Источник: today.kz