фото с сайта wok.kz фото с сайта wok.kz Авиакомпания «Эйр Астана» успешно прошла очередной, четвертый аудит по эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта IOSA (IATA Operational Safety Audit). Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе компании. В ходе аудита, состоявшегося 16-20 мая 2013 года, была проведена независимая проверка документации и выполнение порядка 1000 стандартов и рекомендуемых практик IOSA по всем направлениям производственной деятельности авиаперевозчика, включая организационную структуру и управление компанией, летную эксплуатацию, управление полетами и диспетчерскую службу, инженерно-техническое обслуживание самолетов, обеспечение безопасности полетов, наземное обслуживание самолетов, перевозку грузов и обеспечение авиационной безопасности. Результаты аудита показали, что Система управления безопасностью полетов авиакомпании полностью соответствует международным требованиям IOSA. Аудит проведен международной аудиторской компанией ICF SH&E. Сегодня «Эйр Астана» остается единственным авиаперевозчиком в Казахстане, который успешно прошел все аудиты IOSA , начиная с 2007 года. Следующий аудит авиакомпании состоится в 2015 году.