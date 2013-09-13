фото с сайта rg.ru фото с сайта rg.ru В Казахстане повышение налога на имущество не коснется городов районного значения, поселков и сел. Об этом на презентации в мажилисе поправок в законодательство по налогообложению сообщил министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев, передает Today.kz. Как пояснил Досаев, базовую стоимость квадратного метра жилья предлагается повысить в два раза – до 60 тысяч тенге для Астаны и Алматы, и до 36 тысяч - для областных центров. Для остальных населенных пунктов базовая стоимость останется на прежнем уровне. Он подчеркнул, что изменения не коснутся городов районного значения, поселков, сел (аулов). Действующая базовая стоимость для городов Алматы и Астана составляет 30 000 тенге/м.кв, для областных центров – 18 000 тенге/м.кв. Для квартир свыше 150 квадратных метров и жилых домов свыше 300 квадратных метров вводится повышающий коэффициент равный трем. Повышение ставок налога на земли, предназначенные для жилищного или иного строительства и неиспользуемые в течение определенного периода, предлагается увеличить в 10-кратном размере. Эта мера продиктована необходимостью рационального использования земель. Как сообщалось ранее, накануне мажилис парламента принял в работу законопроект, согласно которому предусмотрено повышение акцизов на табак и алкоголь, увеличение налога на транспорт и имущество. Также предполагается, что возрастут налоги на предметы роскоши и заброшенные земельные участки.