фото с сайта lama.kz фото с сайта lama.kz В Казахстане повышение налога на транспорт коснется фактически 112 тысяч автомобилей. Это 3% от общего количества машин по стране (3,8 млн). Об этом сегодня на презентации в мажилисе поправок в законодательство по вопросам налогообложения сообщил министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев, передает Today.kz. Досаев отметил, что количество автомобилей с объемом двигателя от 3000 до 4000 куб.см. составляет всего 3% от общего числа авто по Казахстану. Он пояснил, что повышение в диапазоне свыше 3 000 до 4000 куб.см. вызвано обеспечением плавного роста нагрузки и соблюдения принципа «чем больше загрязняешь, тем больше платишь». Повышение ставок налога предлагается осуществлять в следующей градации: свыше 3 до 3,2 куб.см включительно - 35 МРП (от 60 585 до 61 985 тенге) свыше 3,2 до 3,5 куб.см включительно – 46 МРП (от 79 626 до 81 726 тенге) свыше 3,5 до 4 куб.см включительно – 66 МРП (от 114 246 до 117 746 тенге) Сегодня ставка налога на транспортные средства в диапазоне свыше 3000 до 4000 куб.см. составляет 15 МРП (25 965 тенге). Для автомобилей, с объемом двигателя свыше 4 000 куб.см 117 МРП (202 527 тенге), что в 10 раз меньше. Предлагается отменить льготы для автомобилей с объемом свыше 4000 куб.см, которые вводились в качестве инструмента социальной поддержки отдельных категорий граждан (количество автомашин с объемом свыше 4000 куб.см - 37 619, из них применяют льготы 8809 автомашин или 23,5%); Для категории дорогих машин с объемом двигателя более 4 литров предлагается убрать все льготы. По официальным данным, 23,5% владельцев автомобилей этой категории пользуются льготами. Отмена льгот на транспорт фактически ликвидирует популярную схему уклонения от уплаты налогов, когда престижные автомобили оформлялись на пенсионеров (инвалидов, участников ВОВ). В результате дополнительные поступления в бюджет составят 1,7 млрд тенге.