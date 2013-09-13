Ставка акциза на сигареты в Казахстане с 2014 года составит 3000 тенге за тысячу штук
фото с сайта fedpress.ru
Министр экономики и бюджетного планирования РК на презентации в мажилисе поправок в законодательство по налогообложению рассказал о росте акцизного налога на табачную и алкогольную продукцию, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МЭБП РК.
По его информации, начиная с 2015 года, ежегодно планируется повышение ставки акцизов на сигареты до уровня 5000 тенге/1000 штук к 2016 году. С 2014 года ставка акциза составит 3000 тенге /1000 штук сигарет.
Предлагаемое повышение ставок акцизов на табачные изделия:
Вид
2013
2014
2015
2016
Сигареты с фильтром
1550
3000
3900
5000
Сигареты без фильтра, Папиросы
950
3000
3900
5000
Сигариллы
1930
3700
4800
6225
Сигары
150
475
620
565
Табак (тенге/килограмм)
1940
3800
4900
7345
По алкогольной продукции предлагается ежегодно повышать ставки акцизов, начиная с 2014 года до 2016 года с 500 до 1600 тенге/1 литр безводного спирта.
Предлагаемое повышение ставок акцизов на алкогольную продукцию:
2013
2014
2015
2016
Алкогольная продукциятенге/литр 100% спирта
500
1000
1200
1600
Коньяк, бренди из импортногоконьячного спирта
325
250
250
250
Коньяк, бренди, произведенные из отечественного коньячного спирта
170
