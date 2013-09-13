фото с сайта fedpress.ru фото с сайта fedpress.ru Министр экономики и бюджетного планирования РК на презентации в мажилисе поправок в законодательство по налогообложению рассказал о росте акцизного налога на табачную и алкогольную продукцию, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МЭБП РК. По его информации, начиная с 2015 года, ежегодно планируется повышение ставки акцизов на сигареты до уровня 5000 тенге/1000 штук к 2016 году. С 2014 года ставка акциза составит 3000 тенге /1000 штук сигарет. Предлагаемое повышение ставок акцизов на табачные изделия:

Вид

2013

2014

2015

2016
Сигареты с фильтром

1550

3000

3900

5000
Сигареты без фильтра, Папиросы

950

3000

3900

5000
Сигариллы

1930

3700

4800

6225
Сигары

150

475

620

565
Табак (тенге/килограмм)

1940

3800

4900

7345
По алкогольной продукции предлагается ежегодно повышать ставки акцизов, начиная с 2014 года до 2016 года с 500 до 1600 тенге/1 литр безводного спирта. Предлагаемое повышение ставок акцизов на алкогольную продукцию:

2013

2014

2015

2016
Алкогольная продукция тенге/литр 100% спирта

500

1000

1200

1600
Коньяк, бренди из импортного коньячного спирта

325

250

250

250
Коньяк, бренди, произведенные из отечественного коньячного спирта

170
 