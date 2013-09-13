фото с сайта locman.kz фото с сайта locman.kz В экономике Казахстана в августе 2013 года были заняты 8,6 млн человек. Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 16,6 тысячи человек или на 0,2%, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по статистике. Численность наемных работников в указанном периоде составила 5,9 млн человек (69,1% от общего числа занятых). Численность безработных в августе 2013 года, по оценке, составила 469,4 тысячи человек, уровень безработицы – 5,2%. Официально на конец августа 2013 года зарегистрированы в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 58,8 тысячи человек (без учета лиц, включенных в состав участников «Дорожной карты занятости 2020»). Доля зарегистрированных безработных составила 0,6% от экономически активного населения (в августе 2012 года – 0,7%). По оценке, в августе 2013 года уровень скрытой безработицы составил 0,4% от экономически активного населения.