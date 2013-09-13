  Андрей Войтишин. Фото с сайта vk.com Андрей Войтишин. Фото с сайта vk.com Сегодня пресс-служба ДВД ЗКО распространила информацию по убийству возле РЦ «Галактика» 12 сентября. Прилагаем весь текст ДВД. - 12 сентября в 17.00 часов в Уральске на обочине проезжей части проспекта Евразия вблизи здания РЦ «Галактика» был обнаружен труп Андрея Андреевича ВОЙТИШИНА 1986 года рождения , проживающего в городе Актобе по ул.Тургенева с ножевым ранением грудной клетки. В это же время бригадой «скорой помощи» от здания РЦ «Галактика» в травмпункт Уральской областной клинической больницы были доставлены еще 2 жителя г. Актобе: ШАКЕНОВ Анарбек Кубландович 1989 г.р. с травматическим ранением шеи, и УНАЛБЕКОВ Кайрат Нурболатович 1982 г.р. с травматическим ранением грудной клетки. По решению врачей, учитывая характер телесных повреждений, необходимости в их госпитализации не возникло. Благодаря умелым и профессиональным действиям сотрудников дорожной полиции и патрульно-постовой службы, оперативно прибывших на место происшествия, установлена автомашина, на которой подозреваемый скрылся с места преступления. В результате организованного преследования по «горячим следам» за совершение данного преступления был задержан 26-летний житель г.Уральска С. Проведенными оперативно- следственными мероприятиями установлены свидетели и очевидцы, с чьей помощью восстановлены детали произошедшего преступления. Достоверно установлено, что подозреваемый вместе со своей супругой вышли из «Галактики» и направлялись к своей автомашине. В этот момент стоявшие на углу здания четверо парней, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо оскорбили супругу подозреваемого, используя при этом ненормативную лексику. Это и послужило причиной конфликта между ними и подозреваемым, впоследствии перешедшего в драку, в ходе которой подозреваемым был применен травматический пистолет, а после того, как закончились патроны, он нанес ножевое ранение одному из нападавших и скрылся на своей автомашине. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 96 УК РК - «Убийство», подозреваемый С. задержан в порядке ст. 132 УПК РК и водворен в ИВС УВД г.Уральска, изъят принадлежащий ему травматический пистолет. Кроме этого, сами потерпевшие, личности которых представляют оперативный интерес, задержаны в административном порядке за хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции и помещены в спецприемник УВД г.Уральска. Один из них, а именно убитый Войтишин А.А. имеет судимость за совершение корыстно-насильственного преступления по ст.178 УК РК("Грабеж"). В этой связи полицией устанавливаются цель их приезда в Уральск. В качестве одной из них рассматривается преступная деятельность. Пресс-служба ДВД ЗКО