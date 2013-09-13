Иллюстративное фото с сайта www.islam.ru Иллюстративное фото с сайта www.islam.ru Актюбинские полицейские провели интернет-конференцию «Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений», призвав женщин, ставших жертвами физического или психологического насилия, обращаться в правоохранительные органы не только по телефону 102, но и на сайт ДВД, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». За два дня на сайт www.dvdaktobeobl.kz поступило более тридцати обращений от женщин, которые столкнулись с бытовым насилием. Всего с начала года в Актюбинской области зарегистрировано около четырех тысяч правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, в большинстве обратившиеся просят полицейских защитить их от домашних тиранов - мужей, братьев и сыновей. За правонарушения в сфере быта дебоширам сегодня грозит штраф в размере от 20 до 100 МРП (1 МРП ― 1731тг.), либо 15 суток административного ареста.  При этом под стражу нарушителя могут взять и за оскорбление личности и нецензурную брань.