Напомним, что вчера около 20.00 силы и средства городской противопожарной службы были стянуты для тушения горящего резервуара. По прибытию выяснилось, что горит резервуар вместимостью 2 тысячи кубических метров. В пустом резервуаре для хранения бензина вероятнее всего взорвались остаточные пары. Сильным хлопком сорвало крышку ёмкости, и создалась угроза распространения пожара на соседние резервуары с нефтепродуктами. Как рассказал корреспонденту «Мой ГОРОД» начальник, в тушении пожара было задействовано восемь единиц пожарной техники и более тридцати человек личного состава. Вызов на пульт экстренных служб поступил в восемь часов вечера. Возгорание пожарные локализовали за 28 минут, доклад о полной ликвидации поступил через 44 минуты. - Жертв и пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются. Расследованием пожара занимается отдел дознания ДЧС Атырауской области, - заключил Марат ОРЫНБАСАРОВ.