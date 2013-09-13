Нурлан НОГАЕВ отчитал спящих на заседании акимов

Сегодня в областном маслихате состоялось расширенное заседание с участием председателя комитета по развитию предпринимательства министерства регионального развития Галии ЖОЛДЫБАЕВОЙ. После отчета Галии ЖОЛДЫБАЕВОЙ о темпах продвижения программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в республике, о ситуации в нашем регионе рассказал замакима области Марат КАРИМОВ. После его отчета Нурлан НОГАЕВ обратился к аудитории: - Сіз, апа, қай жердің әкімісіз? Бүкіл жиналыс бойы үйықтап шықтыңыз ғой! - сказал НОГАЕВ. - Ну, имейте совесть. И не только она, ана жерде отыр, ана жерде. Ну, зачем так?! Айтамыз: бәріміз білімді адамдармыз, өзекті мәселе шешіліп отыр. Тұрыңызшы! Қоғамдық жерлерде отырыс кезінде өзін-өзі ұстау этикеты бар. Егер осы жерде осылай отырсаңыз, ауданда қалай жұмыс жасайсыздар? Біреуің ұйықтап отырсаңдар, біреуің бастарыңды сипап отырсыңдар, біреуің күліп мәз болып отырсыңдар... Көптен көрмеген шығарсыңдар - рас. Бірақ басқа да уақыт бар ғой. Қарастырылып отырған мәселе - өте күрделі мәселе. Бәріңізге де қатысты. Ұят емес пе? Внезапно разбуженной женщиной оказалась аким села Чеботарево Зеленовского района. После этого аким ЗКО собрал первых районных руководителей и дал им задание - провести разъяснительную работу, как чиновник должен себя вести на людях.