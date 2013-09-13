Мексиканского депутата зарезали во время интервью
Фото: ciberadioretro.com.mx В Мексике в результате нападения четырех вооруженных мачете мужчин погиб депутат парламента штата Мичоакан Освальдо Эскивель Лукатеро (Osbaldo Esquivel Lucatero). Как сообщает Fox News, нападение было совершено в тот момент, когда депутат давал интервью. Инцидент произошел в городе Апацинган штата Мичоакан, в среду, 11 сентября. По данным Reuters, Эскивель Лукатеро беседовал в своей машине с журналистом. Внезапно к ним приблизились четверо мужчин, которые заставили пассажиров выйти, а после напали на них. Депутат получил серьезные ранения и позже скончался в больнице. Журналист также пострадал, но ему удалось выжить. По данным прокурора штата, нападение могло быть совершено с целью ограбления. В то же время, коллеги Эскивеля Лукатеро обратили внимание на то, что только накануне, 10 сентября, был застрелен еще один депутат от Партии демократической революции, Эверардо Уго Эрнандес Гусман (Everardo Hugo Hernandez Guzman). Он был членом парламента штата Оахака, пишет Latin American Herald Tribune. Эскивель Лукатеро, до того как стать депутатом, был мэром города Буэнависта-Томатлан. В 2009 году он был арестован вместе с 30 другими официальными лицами по обвинению в оказании покровительства наркокартелю «Ла Фамилиа Мичоакана». Позже депутата отпустили, а все обвинения с него сняли. Источник: lenta.ru