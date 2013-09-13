Фото: Mark McBreairty / AP Фото: Mark McBreairty / AP Американский воздухоплаватель Джонатан Трапп отправился в полет через Атлантический океан с помощью нескольких десятков наполненных гелием воздушных шаров, пишет издание Metro в четверг, 12 сентября. 39-летний авиатор стартовал из города Карибоу, штат Мэн, утром 12 сентября. Ему предстоит преодолеть чуть более четырех тысяч километров в одиночку над океаном. Трапп надеется приземлиться где-то в Европе через 3-5 дней. «Погода — самый опасный фактор, — сообщил он журналистам перед запуском. — Но это палка о двух концах. Ветер — единственное, что будет помогать мне пересечь океан, но плохие погодные условия могут нарушить мои планы и даже поставить под угрозу мою жизнь». По словам Траппа, он мечтал совершить подобный полет уже много лет, и все его предыдущие приключения были лишь подготовкой к Атлантике. Его путешествие в случае удачного приземления станет первым в своем роде и Трапп войдет в историю как первый человек, который перелетел океан с помощью такого необычного летательного аппарата. Ранее Лента.ру уже писала о Джонатане Траппе: в 2012 году он только планировал свой полет и запустил специальную акцию, в ходе которой все желающие могли помочь воздухоплавателю деньгами, а в 2010 году Джонатан Трапп стал первым человеком, которому удалось преодолеть Ла-Манш на связке разноцветных воздушных шаров. Судя по всему, ему удалось собрать необходимую сумму на трансантлантический перелет, но на сайте с акцией видно, что пользователи пожертвовали ему только чуть больше двух тысяч долларов из 300 тысяч, которые нужны были для реализации проекта. Источник: lenta.ru