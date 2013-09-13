Таинственная участница конкурса «Мисс мира» озадачила узбеков
Фото: группа «Мисс Мира» ВКонтакте В Узбекистане пытаются выяснить, каким образом на международный конкурс красоты «Мисс мира» попала представляющая республику Рахима Ганиева. Об этом сообщает Central Asian News. В «Мисс мира», как известно, участвуют победительницы национальных конкурсов красоты. Рахима Ганиева, как сообщалось на сайте missworld.com, выиграла такой конкурс в июле. Между тем в самом Узбекистане об этом, как выяснилось, не знают. В министерстве культуры и комитете женщин Узбекистана, куда обратились корреспонденты местной службы «Радио Свобода», заявили, что об участии Ганиевой в конкурсе «Мисс мира» ничего не знают. Там также добавили, что конкурс «Мисс Узбекистана» в республике не проводился. Портал Mezon.uz, в свою очередь, выяснил, что конкурс планировался и что его организацией должна была заниматься компания «Interalliance UZ». Однако состоялся ли он в итоге — неизвестно. В узбекских СМИ также появилась информация, что Рахима Ганиева — модель агентства «Promodel» (некоторые источники называли агентство несколько иначе — «Pro Models»). Позднее руководство «ProArt Center of Performing Arts», в структуре которого действует агентство «Promodel», пояснило, что она несколько лет назад обучалась там, но моделью не была и ни в каких проектах не участвовала. 18-летняя Рахима Ганиева стала первой представительницей Узбекистана на конкурсах «Мисс Мира». О себе она сообщила, что недавно поступила в Университет международной дипломатии и экономики и планирует стать юристом. Она также рассказала, что любит играть в теннис и путешествовать. «Мисс мира-2013» проходит в Индонезии. Там уже были проведены некоторые конкурсные мероприятия. Финал пройдет в конце сентября на острове Бали. Источник: lenta.ru