Фото: Piotr Skornicki / Agencja Gazeta Фото: Piotr Skornicki / Agencja Gazeta Неизвестные вандалы осквернили мемориал в честь советских воинов, погибших в боях за Познань, пишет Gazeta.Pl. Красной краской были облиты бюсты военачальников и памятные камни с именами советских солдат и офицеров, погибших в боях за этот город. Кроме того, на мемориальной доске, установленной в честь маршала Василия Чуйкова, появилась надпись «Смерть коммунисту!» Пострадали и другие элементы мемориала, расположенного в цитадели местного замка. Полиция Познани уже начала расследование этого инцидента, а городские службы приступили к приведению памятников и памятных досок в порядок. Представитель местных властей Томаш Штубе заявил, что подобные происшествия в Познани случались и ранее, однако это стало наиболее масштабным за многие годы. По его словам, польская сторона обязательно очистит и обновит мемориал, как то предусмотрено двусторонним соглашением об охране памятников и военных кладбищ, заключенных с Россией. Во время штурма Познани в январе-феврале 1945 года погибли более 10 тысяч советских солдат и офицеров. Примерно пять тысяч из них похоронены в стенах цитадели замка. Источник: lenta.ru