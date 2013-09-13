Агентство Reuters обнаружило в США сети по избавлению от приемных детей
Фото: Rebecca Cook / Reuters В США существует практика передачи усыновленных детей по объявлениям в интернете без контроля со стороны государства, свидетельствуют данные расследования, проведенного агентством Reuters. Как удалось выяснить журналистам в ходе расследования, которое велось более полутора лет, американские семьи прибегают к практике отправки усыновленных детей, в основном родившихся за пределами США, другим родителям благодаря упрощенной процедуре передачи надзора за детьми. Предполагается, что эта процедура должна использоваться только для временной передачи опеки, она не требует соблюдения формальностей и заключается лишь в подписании договора об опеке. В материале Reuters говорится, что на сайтах объявлений Yahoo! и в социальной сети Facebook существовало несколько групп, в которых семьи, желавшие расстаться с приемными детьми, размещали объявления с предложением их усыновить. Ограничиваясь подписанием договора об опеке, участники групп не прибегали к услугам социальных служб или адвокатов. Зачастую благодаря такой практике приемные родители отдавали детей совершенно незнакомым людям, которых видели впервые. Одна из историй подобного усыновления касается 16-летней девочки из Либерии, которую приемные родители отдали в семью, лишенную родительских прав на собственных биологических детей. Еще одна публикация расследования, состоящего из пяти частей, касается судьбы россиянки Инги, усыновленной в США в 1997 году в возрасте 12 лет. После того как приемные родители Инги поняли, что не справляются с ее психологическими отклонениями (девочка страдала от депрессии, не умела читать и писать), они решили найти ей новых родителей. Инга сменила несколько семей, причем в ряде случаев она подвергалась сексуальному насилию. Впоследствии девочка перешла под надзор государства. По данным авторов расследования, чаще всего жертвами схемы по передаче права на опеку становились дети из России, Китая, Эфиопии и Украины. Всего за пять лет существования подобных сервисов журналисты выявили более пяти тысяч случаев. Возраст детей, опека над которыми передавалась без контроля со стороны государства, в большинстве случаев колебалась между 6 и 14 годами. Расследование Reuters уже прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. По его словам, все опубликованные в расследовании факты должны быть проверены властями США. Также Астахов отметил, что в США отсутствует единая система мониторинга положения приемных детей в стране. Расследование о передаче американцами приемных детей в другие семьи появилось почти через год после принятия в России закона о запрете на усыновление детей гражданами США. Хотя неофициально соответствующий закон стал ответом Москвы на утверждение в США «списка Магнитского», формально введение запрета объяснялось гибелью в США за последние 20 лет 19 приемных детей из России. Источник: lenta.ru