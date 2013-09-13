На рынках Уральска появилась некачественная тушёнка

Несколько ящиков некачественной тушёнки было изъято в минувший четверг на центральном рынке, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Четыре ящика некачественной тушёнки обнаружила сотрудница ТОО «Кублей». На одном из торговых лотков центрального рынка женщина заметила банки с консервами, которые продавец выдавал за тушёнку марки "Кублей". При этом банки были ржавые, этикетки хоть и были похожи, но всё-таки отличались от оригинальных, а производитель консервов был вообще другой. - Некачественные консервы, на которых даже не указана дата изготовления, привлекают покупателей своей низкой стоимостью, - говорит начальник отдела маркетинга ТОО «Кублей» Жанна АПИЕВА. - В основном на этом попадаются пенсионеры, которые в первую очередь смотрят на цену и не думают о качестве товара. Тем не менее, по словам специалистов, употреблять в пищу такие продукты может быть опасно для здоровья. - Нашу тушёнку можно легко узнать по ряду признаков. Следует просто обратить внимание на банку, - продолжает Жанна АПИЕВА. - На крышке наших консервов обязательно указан срок хранения, а на этикетке большими буквами написано "Кублей". Этого нельзя не заметить. А изъятые банки подвержены коррозии, этикетки потемнели, дата изготовления неизвестна… Всё это должно насторожить покупателя. Кроме того, на банке указан срок годности - четыре года, когда по ГОСТу мясные консервы должны храниться не болеет трёх лет. Продавщица консервов уверяла, что понятия не имеет, кто на самом деле их производитель, хотя и не отрицает, что выдавала покупателям этот товар за консервы фирмы "Кублей". На вопрос где она взяла эту тушёнку, женщина ответила, что получила её в качестве возврата долга и просто вышла поторговать. Тушёнка была изъята сотрудниками полиции для проведения экспертизы.