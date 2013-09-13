Компания Volvo провела эксперимент и в рамках рекламной кампании посадила за руль 15-тонного грузовика FMX хомяка по имени Чарли. Не то чтобы буквально, но грызун самостоятельно, под чутким руководством водителя испытателя Шона, управлял самосвалом. Чарли посадили в специальную клетку, которую установили на руле грузовика, мотивацией отважному хомячку послужила морковка. Испытание над животным проводили в карьере Лос трес Кунадос, Испания. Суть эксперимента заключалась в демонстрации качеств новой системы управления Volvo Dynamic Steering, которая существенно упрощает вождение тяжелых автомобилей. Во время съемок ролика ни один хомяк не пострадал, получил ли за свои труды морковку Чарли, не уточняется.