Журналисты Top Gear сожгли уникальный японский суперкар, построенный в единственном экземпляре. Хотя это случилось еще в 2008 году, мир об этом так и не узнал… Все оставались бы и дальше в полном неведении, если бы топгировцев спустя пять лет не замучила совесть за содеянное. Поэтому фотография сгоревшего автомобиля оказалась опубликована в анонсе спецвыпуска журнала, посвященного 20-летию британского издания. Печальное происшествие произошло еще в 2008 году, во время теста машины на треке. Кто находился в этот момент за рулем Furai, почему возникло возгорание – об этом в анонсе не говорится ни слова. Только извинение: «Простите нас, ибо мы согрешили. Мы несем ответственность за безвременную кончину концепт-кара Mazda Furai, и нам безумно жаль. Постарайтесь не слишком сильно ненавидеть нас». Напомним, что суперкар Mazda Furai, оснащенный 450-сильным роторным двигателем, сопряженным с шестиступенчатой преселективной коробкой передач, дебютировал зимой 2007 года на Детройтском автосалоне. «Фураи» в переводе с японского означает «звук ветра».